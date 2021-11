L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha passato il guado, come era atteso da molti, raccomandando l’estensione della vaccinazione anti Covid per i bambini tra cinque undici anni. All’inizio di dicembre sarà l’Aifa, l’agenzia italiana, ad affrontare la faccenda per un verosimile via libera. Per gli esperti si tratta di un passaggio importantissimo, se non decisivo. Come riversarsi all’attacco contro la pandemia, dopo una lunga fase difensiva.

‘Sconfiggere il virus’

“Io spero che si cominci subito – dice il dottore Renato Costa, commissario Covid nell’area metropolitana di Palermo – così poniamo le premesse per l’eradicazione del virus. Non penseremo soltanto a contenerlo, andremo alla controffensiva. Nelle scorse pandemie è andata così: vaccinando tutti, sono state sconfitte. Oltretutto, se il coronavirus continua a rimbalzare negli adulti vaccinati, potrebbe scegliere di occuparsi con più forza nei bambini. Ecco perché si tratta di una decisione opportuna. Raccomandiamo, inoltre, a tutti la terza dose”.

‘Un passo in avanti’

“Si tratta di un grande passo in avanti – dice il dottore Massimo Farinella, infettivologo, primario e membro del nostro Comitato tecnico scientifico -. Le nuove varianti sembrano prediligere la giovane età di più rispetto agli inizi. Proteggiamo i bambini e limitiamo la diffusione di contagi, ricordando che, con il Covid, nessuno è a rischio zero. Il vaccino è, al momento, l’unica vera arma che abbiamo, perché nessun farmaco garantisce la guarigione e che non ci siano postumi di una patologia che, per certi versi, ancora non conosciamo. Non esistono rischi specifici”.

‘Nessuna controindicazione’

“Non ci sono controindicazioni – spiega il professore Antonio Cascio, infettivologo -. I bambini non vaccinati possono essere una grande fonte di contagio e sappiamo che il vaccino limita la diffusione del virus. E’ una manovra azzeccata, non so se decisiva. Non viviamo in una campana di vetro. Il Covid verrà davvero sconfitto quando tutto il mondo sarà vaccinato”.



