Ance Palermo: “Espletare le gare presenti nel Piano Triennale”

PALERMO – Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, bocciando, però, la costruzione della nuova linea del tram, cosa che ha fatto discutere e farà discutere ancora.

Il presidente dell’Ance Palermo, Massimiamo Miconi, che qualche giorno fa ai microfoni di Live Sicilia, ha parlato dell’importanza di questo Piano Triennale delle Opere Pubbliche, torna a parlare del nuovo tram che, almeno per il momento, non vedrà la progettazione.

“Sulla questione Piano Triennale e tram non vogliamo entrare nel merito delle scelte politiche perché non è nostro compito – afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi -. Decidere cosa fare tocca alla politica, noi, semmai, possiamo dare consigli su come fare. Probabilmente il progetto del tram sarà recuperato e forse lo vedremo avviato con un altro sindaco. Ciò che però adesso ci interessa è che le gare di tutti gli altri lavori compresi nel Piano Triennale vengano bandite ed espletate entro l’anno. Non sono tollerabili altri rinvii”.



