Palermo, in arrivo 75mln Iv: “Boccata d’ossigeno”

PALERMO – “L’emendamento da 150 milioni di euro per aiutare i Comuni siciliani, presentato al Parlamento nazionale, dovrebbe destinare almeno 75 milioni per Palermo: un risultato raggiunto anche grazie al lavoro portato avanti da Davide Faraone e dal gruppo parlamentare di Italia Viva. Mentre gli altri fanno polemiche e perdono tempo in insulti e attacchi gratuiti, buoni per la campagna elettorale ma non per risolvere i problemi, Iv pensa alle cose concrete con cui aiutare i palermitani”. A dichiararlo è il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.

“I 75 milioni – ha continuato Chinnici – saranno una boccata d’ossigeno per una città ridotta allo stremo ma questi soldi non risolvono il problema del dissesto verso cui va il Comune di Palermo a causa dei fallimenti di questa amministrazione. Daranno solo un po’ di tempo in più a Orlando per provare a riparare ai suoi disastri, ma temiamo che non ne sia capace e che non ne abbia nemmeno voglia. Già nel 2016 il Governo nazionale stanziò i soldi per il tram e dopo cinque anni non siamo nemmeno arrivati ad aggiudicare i lavori, non vorremmo che si ripetesse lo stesso copione con i problemi di bilancio che rischiano di condannare un’intera città”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI