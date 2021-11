Covid, in Sicilia nuove regole per il Natale: ordinanza di Musumeci

In arrivo una nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in materia di prevenzione del Covid. Secondo quanto si apprende da fonti del governo regionale il provvedimento potrebbe prevedere l’obbligo di mascherina all’aperto, ma anche maggiori controlli agli ingressi di porti ed aeroporti dell’Isola estendendo quelli già in atto a tutti i paesi in cui la variante omicron è maggiormente diffusa. LEGGI ANCHE: In Sicilia altri 545 casi, più di 200 sono a Catania

Gli obiettivi del governo regionale

Il governo inoltre punta all’utilizzo maggiore del tampone molecolare, al sequenziamento e al tracciamento dei positivi per evitare la nascita di focolai. Tra le norme che saranno adottate anche maggiori controlli sulle strade. L’ordinanza sarà in vigore fino alla fine dell’anno.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI