Il colpo di pistola e il ricovero a Catania: “Condizioni disperate”

Il 17enne lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva del Garibaldi centro di Catania.

CATANIA – È appeso a un filo sottilissimo. Il diciassettenne colpito martedì sera da un proiettile, a Noto, trasferito nel reparto di terapia intensiva del Garibaldi centro di Catania, in queste ore lotta per la vita.

Le condizioni del giovane sono disperate. Il colpo di pistola, esploso forse in seguito a una lite, lo ha raggiunto alla nuca, uscendo dall’altra parte, e ha lesionato il cervello. Il 17enne, in questo momento, è intubato, ventilato ma, date le situazioni estremamente gravi i medici non si sbottonano. La prognosi resta riservata.

Sull’episodio, accaduto intorno alle 21, in una strada periferica della città di Noto dove, da tempo, è insediata la comunità dei Caminanti di cui il giovane ferito faceva parte, indagano i Carabinieri.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI