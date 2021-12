Palermo, Filippi: “Importante arrivare al derby con questa vittoria”

“Il primo tempo lo abbiamo gestito in modo tambureggiante e abbiamo dato parecchi fastidi al Monopoli che si è rivelata una squadra compatta e ben messa in campo. Nella ripresa i tre filtravano poco e abbiamo pensato di inserire Silipo. Sono stati bravi gli interpreti a fare molto bene. La squadra ci ha creduto, chi non gioca è giusto che sia arrabbiato con me perché meriterebbe di stare in campo. Non ho mai visto un atteggiamento sbagliato, ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo meritato di vincere. Le partite si possono vincere al primo minuto e alla fine, c’è una buona tenuta mentale da parte della squadra che sa cosa vuole e cosa deve fare. I ragazzi riescono ad interpretare più moduli e sono contento che si applichino nel modo corretto, voglio fare i complimenti anche a chi non ha giocato. A Picerno la prestazione c’è stata secondo me sotto l’aspetto della voglia e della grinta. Siamo stati imprecisi sbagliando molto sull’aspetto tecnico, ma non posso rimproverare nulla sul piano dell’impegno. Domani guarderò Avellino-Bari, una partita che ci serve perché tra due domeniche affronteremo proprio i pugliesi”. Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara contro il Monopoli vinta con il risultato finale di 2-1.

Sulla situazione in classifica e in vista della prossima gara dei rosanero che li vedrà impegnati a Catania nel Derby di Sicilia, Filippi ha spigato: “Quello di oggi è stato uno scontro diretto perché abbiamo giocato contro una squadra che aveva un punto più di noi, giocano bene e difficile da affrontare perché sono davvero solidi. Abbiamo ottenuto un risultato positivo contro un’ottima squadra. Monopoli e Turris a mio parere sono le rivelazioni di questo campionato e arriveranno lontano. Dobbiamo giocare sempre con questa voglia e questo spirito, se a noi manca questo diventiamo una squadra normale. I ragazzi si allenano con questo fervore, dobbiamo solo aumentarlo in gara e dare tutto anche durante la settimana: solo così puoi dare il 100% anche in partita. Volevo che attaccassimo la profondità e quindi ho deciso di togliere Fella ed inserire Soleri. Uno scontro diretto non per la classifica, ma perché il Monopoli è una squadra forte. Dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse uno scontro diretto. Arrivare al derby con una vittoria e al secondo posto in classifica ti dà una grande forza morale che dobbiamo riportare al ‘Massimino’ domenica pomeriggio”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI