Palermo, addio a Gioacchino Caponetto: storico speaker di Radio Time

È morto Gioacchino Caponetto, noto speaker di Radio Time. Aveva 59 anni. Negli ultimi mesi aveva spesso raccontato sui social il momento difficile che stava attraversando legato alla malattia che lo aveva colpito. In tanti gli erano stati vicini, colleghi e amici. E proprio i colleghi di Radio Time, una volta appresa la notizia, hanno scritto un lungo post pubblicato sul profilo Facebook dell’emittente: «Il nostro “Capo” è volato in cielo dopo una lunga sofferenza, ha combattuto con grande tenacia la malattia, nella speranza di tornare ai suoi microfoni, qui, in diretta, nell’acquario di Radio Time, laddove ha trascorso quasi tutta la sua vita e dove nell’ultimo anno ha sempre trovato la forza, il coraggio e la spinta primaria per lottare. La Radio è stata la sua vita, Radio Time la sua casa, lui il veterano della familytime… era già qui prima che tutto cominciasse». Una vita dedicata alla radio, speaker dal 1976, ma è stato voce ufficiale di tante manifestazioni ricevendo anche riconoscimenti tra cui, nel 2003, un premio nazionale dedicato a Franco e Ciccio per il settore comunicazione.

Il messaggio dei colleghi di Radio Time

