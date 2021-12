Ance Palermo sulla vicenda albero di Natale: “Non poteva mancare”

PALERMO – La città di Palermo, per il Natale 2021, avrà l’albero ma non sarà finanziato dal Comune, bensì dalle associazioni di categoria che si sono autotassate perché l’Amministrazione, al momento, è impossibilitata dallo spendere le somme necessarie per l’installazione dell’albero e delle luminarie (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE).

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Ance Palermo con il presidente Massimiliano Miconi: “La città vive un momento di enorme difficoltà. Rispetto ai grandi problemi che affliggono Palermo, poco possiamo fare, purtroppo – spiega Miconi -. Ma abbiamo voluto unire le nostre forze a quelle di altre associazioni di categoria affinché la città potesse avere almeno il simbolo del Natale, l’albero davanti al teatro Politeama che altrimenti, quest’anno, a causa dei problemi economici del Comune, non ci sarebbe stato“.

“Un gesto – ha continuato Miconi – che vuole essere testimonianza di presenza e impegno della nostra associazione di costruttori per Palermo e che, soprattutto, vuole sottolineare il fatto che non poteva mancare il simbolo di quello che è universalmente riconosciuto come un momento di rinascita. Dopo due anni di pandemia, questo albero per noi ha un valore molto più che simbolico – conclude Miconi – vuole sottolineare la nostra speranza per il futuro della nostra Città e della sua comunità”.



