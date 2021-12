Palermo 2022, Cuffaro: “Se Romano si candida siamo con lui”

PALERMO – Noi con l’Italia: assemblea nazionale con sorpresa. Saverio Romano incassa l’endorsement di Totò Cuffaro. “Saverio Romano vuole trovare una sintesi per una candidatura condivisa per il Comune di Palermo, ma se dovesse correre per sindaco di Palermo noi della Dc saremmo con lui”.

La dichiarazione dell’ex presidente della Regione, ospite d’onore della kermesse, ha il sapore di una ciliegina sulla torta e arriva in una fase abbastanza travagliata delle manovre politiche in vista delle amministrative palermitane. Cuffaro tuttavia lancia un monito alla coalizione. “Sì al centrodestra. No, assolutamente no al destra-centro. Il centrodestra vince, il destra-centro perde”, avverte. Parole che di certo avrà gradito un altro ospite della kermesse, l’autonomista Roberto Di Mauro. Insomma, l’asse centrista in Sicilia non sembra deciso a tirare i remi in barca. Le ali estreme della coalizioni sono avvisate.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI