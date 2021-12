Palermo, con il restringimento del Ponte Corleone rischio paralisi

PALERMO – E adesso cosa ne sarà dei palermitani che vorranno uscire dalla città imboccando viale Regione Siciliana in direzione Catania e che ne sarà di chi vorrà raggiungere il capoluogo passando dal ponte Corleone?

Con l’ordinanza emanata dal Comune nella giornata di ieri, 16 dicembre, che istituisce il nuovo limite da 30 a 60 chilometri orari, in modo tale da diminuire il tempo di percorrenza del ponte, ma anche la sola corsia di marcia per evitare il sovraccarico. Il problema, che ormai esiste da tempo, è quello relativo al traffico. Nelle ore di punta il ponte e il relativo restringimento, creeranno un vero e proprio inferno di clacson che suoneranno impazziti, ma con questa nuova ordinanza sarà anche peggio.

Il ponte presenta della carenze strutturali note da tempo a tutti, per tale motivo la ditta Icaro sta effettuando i rilievi per mettere a conoscenza dell’Amministrazione lo stato della struttura. Per questo motivo è stato vietato il transito, circa un anno fa, ai mezzi con peso totale di oltre 44 tonnellate, ma non sempre questo divieto viene rispettato perché i mezzi pesanti dovrebbero attraversare le vie strette della città creando, come spesso accade, ulteriori problemi al traffico. La sola corsia che verrà creata avrà una larghezza di 3,5 metri e sarà delimitata da New Jersey che saranno installati, con molta probabilità, a partire da lunedì mattina dagli operai del Coime; sarà, invece, compito dell’Amat predisporre la nuova segnaletica.

Sarà anche vietato il transito pedonale lungo i marciapiedi sino a che non verranno ripristinate le barriere di protezione, ma anche quelle da anni presentano carenze.

Anas, dopo aver dato l’incarico all’azienda Icaro, era certa che avrebbe dovuto fare i conti con una situazione non certo rosea della struttura del ponte, ma non si aspettava tutti questi problemi che saranno riversati sui palermitani, in particolar modo adesso che si avvicina il Natale e che, quindi, saranno chiamati ad uscire dalle proprie abitazioni per completare lo shopping natalizio, oltre che a dover raggiungere i luoghi di lavoro. Un regalo che, e qui non ci sono dubbi, in molti non avrebbero voluto ricevere

Ad oggi sul ponte, però, c’è un solo operaio a lavoro (come si può vedere nel video), ma le carenze non sono solo strutturali. Gli incivili abbandonando i resti degli pneumatici, ma non solo. Infatti sul ponte sono utilizzati i delimitatori in plastica, per segnalare una buca realizzata in modo tale da far defluire regolarmente l’acqua piovana nella fognatura, oltre altri pezzi abbandonati sul marciapiede.