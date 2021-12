Palermo, automobilisti in trappola al Ponte Corleone

PALERMO – Automobilisti boccati nella trappola del ponte Corleone a Palermo. Come ampiamente prevedibile giornata di delirio per l’inizio dei lavori di restringimento della carreggiata sul ponte.

L’incolonnamento inizia dall’incrocio di corso Calatafimi. Dove il traffico è bloccato anche nel senso di marcia opposto di marcia. Gente incoronata per ore per superare il tratto di strada all’altezza del carcere Pagliarelli.

Le auto proseguono su una sola corsia. Non si sa quanto dureranno i disagi perché non è stata ancora stabilita una data di inizio lavori visto che sono ancora sono in corso i rilievi per capire dove si dovrà intervenire.

Il posizionamento di New Jersey e il tracciamento della segnaletica verticale è iniziato ieri sera e già questa mattina si sono creati lunghi ingorghi.

