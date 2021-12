Terremoto nel catanese: avvertito in diverse zone DIRETTA

CATANIA – Diverse scosse di terremoto si sono registrate in provincia di Catania tra le 21.30 e le 22.33 La più forte alle 22.33 è stata di magnitudo 4.6, con epicentro in zona Catania. IN AGGIORNAMENTO

Paura tra gli abitanti, segnalate persone in strada (invia foto e video a [email protected])

In precedenza, erano state registrate altre 5 scosse. La più bassa 2.4, le altre fino alla magnitudo 3.3.

La scossa più alta è stata avvertita in diverse città della fascia acese e della zona etnea. Da Aci Castello fino a Nicolosi e Biancavilla. E anche a Misterbianco. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

GLI AGGIORNAMENTI

Ore 22.44 Nuova scossa a Motta Sant’Anastasia, magnitudo 2.2

ore 22.33 STIMA PROVVISORIA – Terremoto di magnitudo tra 4.3 e 4.8 ore 22:33 IT del 23-12-2021, prov/zona Catania

Elenco terremoti

2021-12-23 22:01:50 ML 2.9 7 km SW Motta Sant’Anastasia (CT) 10 37.47 14.91 2021-12-23 21:40:50 ML 2.4 7 km SW Motta Sant’Anastasia (CT) 10 37.48 14.91 2021-12-23 21:38:40 ML 3.3 6 km SW Motta Sant’Anastasia (CT) 9 37.48 14.92 2021-12-23 21:36:53 ML 2.9 7 km SW Motta Sant’Anastasia (CT) 11 37.48 14.90



