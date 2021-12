A Natale è importante donare amore: imprenditore palermitano regala una festa natalizia a case-famiglia palermitane.

Donare è emozione! Da questo bel sentimento che parte l’iniziativa di Antonio Cancascì, imprenditore palermitano che ha voluto regalare un pomeriggio di gioia divertimento amore e sorrisi ai bambini delle case.famiglia “I cangurini e la gabbianella”. Vedere sorridere questi bambini è un dono meraviglioso e lo è altrettanto poter pensare di regalargli dei momenti che li portino lontano dai loro problemi.

Gesti che vengono dal cuore, e che ho il piacere di organizzare ogni anno, e che mi regala sempre belle emozioni. Regalare un Natale a questi bambini è davvero emozionante. Colgo l’occasione – sottolinea Antonio Cancascì – per sensibilizzare e per invitare i miei amici imprenditori a fare gesti concreti di beneficenza al fine di poter aiutare più bambini, più persone e a donare più sorrisi e amore. Essere imprenditori vuol dire essere coraggiosi perché fare impresa vuol dire coraggio e quindi abbiate il coraggio di fare gesti che regalano emozioni uniche.

Il Natale porta un po’ di tristezza a questi bambini, perché il pensiero va inevitabilmente alla famiglia e agli affetti che mancano, perché la famiglia è il posto ideale dove ogni bambino ha diritto a crescere e vivere sempre, dice Giusi Ficara, responsabile e coordinatrice de “I cangurini e la gabbianella”, e quindi che ben vengano gesti di amore come quello di oggi, che possono regalare un sorriso e rendere meno pesante l’aria del Natale.

Tutti possono aiutare questi bambini e ogni gesto, piccolo o grande che sia, è importante per sostenere il loro cammino di crescita. Imprenditori, famiglie, possono donare anche decidendo di destinare il 5×1000 alla casa-famiglia o alla cooperativa che gestisce le case famiglia.

A causa delle carenze dei servizi pubblici utili al sostegno dei nostri bambini, siamo costretti ad attingere ai servizi privati, che hanno un costo oneroso per noi e quindi abbiamo sempre bisogno di risorse da impiegare. Un altro importante aiuto che ci servirebbe è un nuovo mezzo di trasporto che usiamo per i bambini e i loro spostamenti che oggi è logoro e andrebbe sostituito.

Lavoriamo molto sull’accudimento e sull’affettività, dice Angela, assistente sociale, tutti i bambini che in questo momento non hanno accanto la figura genitoriale, hanno bisogno di tanto amore. È un lavoro molto impegnativo che può essere fatto solo con il cuore.

Oggi è il miglior giorno, conclude Antonio Cancascì, il miglior giorno per donare e spero che tutto ciò possa servire per spingere altri miei amici a fare del bene in questi giorni meravigliosi.



