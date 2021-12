Sicilia, concorsi per diplomati e laureati: 1.024 posti di lavoro

CATANIA – In arrivo concorsi in Sicilia per 1.024 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato nei centri per l’impiego dell’isola. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, oggi in conferenza stampa, al PalaRegione di Catania. Si tratta di 537 laureati di cui: 119 specialisti amministrativi-contabili, 344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro, 37 specialisti informatici-statistici, 37 analisti del mercato del lavoro. Per questi profili sarà prevista una preselezione sulla base di titoli di studio e una prova scritta. SEGUI LA SEZIONE CONCORSI DI LIVESICILIA

I diplomati

Inoltre saranno selezionati altri 487 diplomati da inserire nei seguenti profili professionali: 176 istruttori amministrativi contabili e 311 istruttori-operatori del mercato del lavoro.Per questa categoria sarà prevista una sola prova scritta, seguita dalla valutazione dei titoli di studio e professionali di coloro che avranno superato lo scritto. Il bando di concorso sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il 29 dicembre 2021. LEGGI ANCHE – CONCORSI DI NATALE I BANDI URGENTI

Laureati

Oltre ai concorsi per 1.024 posti da destinare ai centri per l’impego dell’isola, annunciati dal governatore Nello Musumeci anche altri bandi di concorso. Si tratta di 100 laureati per il ricambio generazionale nell’amministrazione regionale, di cui 22 funzionari amministrativi, 24 funzionari tecnici (tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale), 11 funzionari sistemi informativi e tecnologie, 8 avvocati, 5 funzionari per il controllo di gestione; 12 funzionari tecnici (tutela e sviluppo del territorio e sviluppo rurale).

Prevista anche la selezione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana e 83 figure di esperti per il Piano per la Ripresa e Resilienza



