Covid, intubati e morti: non vaccinati, dati choc

ROMA – Covid, intubati e morti, gli over 80 non vaccinati hanno altissime probabilità di finire intubati o, peggio ancora, di morire. LEGGI ANCHE – INCIDENZA RECORD IN SICILIA

I dati choc

Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose “è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni. Questi i dati contenuti nel Report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, pubblicato oggi. LEGGI ANCHE – RAFFREDDORE? NO, È OMICRON

Il tweet

#Covid19 report esteso: il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose (tabella 5) è

85 volte maggiore per gli over 80

12,8 volte maggiore per i 60-79

6,1 volte maggiore per i 40-59





