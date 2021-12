PALERMO – “La situazione è impegnativa, ma siamo attrezzati”. Lo dice il commissario Covid di Palermo, Renato Costa, a Rainews, in collegamento dall’hub della Fiera del Mediterraneo.

“I contagi sono aumentati di parecchio, ma gli ospedali continuano ad essere sotto controllo – spiega -. I vaccini e i tamponi stanno aumentando e noi siamo contenti. Chi fa i tamponi? Chi si sente un po’ in colpa, chi è preoccupato perché comincia ad avere un po’ di raffreddore. Appello per il Capodanno? Se lo scorso anno lo abbiamo fatto in due persone, accontentiamoci di farlo in sei-otto persone”.



