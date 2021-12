Covid, ordinanza in arrivo: la Sicilia in zona gialla da lunedì

Passeranno in zona gialla da lunedi prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo l’ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia.

Undici regioni gialle

La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le 4 che da lunedi prossimo cambieranno fascia portando ad 11 il totale delle regioni gialle.

Superata la soglia d’allerta

I numeri d’altronde parlano ancora una volta di una situazione critica sul fronte Covid in Sicilia. La regione rientra infatti tra le quattordici che in Italia superano la soglia d’allerta del 10% dei posti in terapia intensiva occupati da coloro che hanno contratto il virus. Nel dettaglio, i dati Agenas stilano una ‘classifica’. Il tasso d’occupazione è stabile a livello nazionale al 13% ma sale in 5 regioni: Emilia Romagna (14%), Liguria (20%), Lombardia (13%), Puglia (6%), Sicilia (11%). Le nuove percentuali sono state rilevate dal monitoraggio che confronta i dati del 30 dicembre con quelli del giorno precedente. Già nella giornata di ieri era emersa una forte escalation nell’Isola. LEGGI ANCHE: Terapie intensive, in Sicilia superata la soglia d’allerta

