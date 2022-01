Covid, nuovo record in Sicilia: mai come oggi DATI

L'isola, da lunedì in zona gialla, registra il suo più alto numero di casi, in salita anche il tasso di positività

CATANIA – Crescono ancora i nuovi casi Covid 19 in Sicilia: nel primo giorno del 2022 sono 5.764 i casi registrati a fronte di 62.437 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.463. Nell’isola, che si prepara alle nuove regole per la zona gialla, il tasso di positività sale al 10 per cento, ieri era al’8,7 per cento.

La Sicilia è all’ottavo posto in Italia per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 37.270 casi, al secondo la Toscana con 14.994 casi, al terzo posto il Veneto con 14.270 casi, al quarto la Campania con 13.888 casi, al quinto il Lazio con 12.345, al sesto l’Emilia Romagna con 12.345 casi, al settimo il Piemonte con 7.450 casi.

Gli attuali positivi sono 47.765 con un aumento di 5.163 casi. I guariti sono 569 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 7.514. Sul fronte ospedaliero sono 870 ricoverati, con 23 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 102, quattro casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.595 casi, Catania 1.241, Messina 607, Siracusa 488, Trapani 349, Ragusa 243, Caltanissetta 525, Agrigento 281, Enna, 435.



