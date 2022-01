E’ un’immagine che fa male e che ci ricorda un tempo che vorremmo superare, senza riuscirci. E’ la fila di ambulanze immortalata, stamattina, davanti al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo. Una delle trincee in cui si combatte il Covid. E’ il riflesso di quello che sappiamo dai numeri. Che i ricoveri sono allarmanti. Che i contagi sono tanti. E che la pressione del coronavirus sugli ospedali comincia a essere insostenibile.

“Le strutture ospedaliere per ora reggono – dice il commissario all’emergenza Covid, Renato Costa – A Palermo abbiamo circa duecentoventi ricoveri ordinari e quei venti che dicevo in rianimazione. Se i numeri cresceranno, apriremo altri posti letto, con necessarie ricadute sulle altre patologie. Pure per questo invitiamo le persone a vaccinarsi, per non ingolfare la nostra Sanità”. Un sacrosanto richiamo. Ma sarebbe stato meglio evitare il ritorno a un’immagine del passato.



