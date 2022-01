Covid in Italia, meno contagiati ma cresce il numero dei morti

Nelle ultime 24 ore i contagiati da Covid registrati sono stati 108.304. Il ministero della Salute ha appena diffuso il bollettino giornaliero. Ieri i nuovi casi erano stati 219.441. Le vittime sono invece 223, in crescita rispetto a ieri, quando erano state 198.

Cresce anche il tasso di positività che è pari a 22 per cento, in aumento rispetto ai ieri, giorno in cui il valore si era assestato al 19,3 per cento.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, sono 492.172. Ieri erano stati 1.138.310.

Sono, invece, 1.499 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 120. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.591, ovvero 764 in più rispetto a ieri.

Attualmente i contagiati al Covid in Italia sono 1.674.071, 80.492 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.083.762 e i morti 138.697. I dimessi e i guariti sono invece 5.270.994, con un incremento di 27.582 rispetto a ieri.

Ai dati segue il commento del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro che, in un video sul monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, afferma: “In molti Paesi le curve epidemiche si stanno impennando e anche in Italia c’è una rapida impennata nel numero dei nuovi casi di Covid nelle ultime settimane. C’è una fortissima circolazione del virus in tutte le Regioni in termini di casi tranne che nella PA di Bolzano dove ci sono segnali di una decrescita”.

LEGGI ANCHE

Covid, in Sicilia 9248 nuovi casi: quinta per contagi

Covid, l’appello del primario: “Serve il lockdown”

Sicilia, a scuola il 10: sindaci rinviano, aggiornamenti LIVE

Covid, raddoppia l’incidenza e cresce l’Rt



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI