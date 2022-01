Misilmeri, il sindaco chiude le scuole e dispone la Dad

Sulla riapertura delle scuole si allunga l’elenco dei sindaci che optano per il rinvio del ritorno in presenza. Anche a Misilmeri è stata disposta la sospensione ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio sino al 14 gennaio.

La decisione è stata presa dal sindaco della cittadina a pochi chilometri da Palermo Rosario Rizzolo “in via precauzionale e prudenziale, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 verosimilmente conseguente alla concomitante presenza di persone alla ripresa delle lezioni scolastiche”.

