Euro 2022, Musumeci della Meta Catania convocato in Nazionale

Si avvicina a grandi passi la fase di raduno pre-Europeo per la Nazionale italiana di futsal che si è ritrovata a Salsomaggiore Terme oggi, domenica 9 gennaio. Il CT Massimiliano Bellarte, che ha selezionato 16 calciatori, avrà la possibilità di sfruttare un’intera settimana di allenamenti presso il Palazzetto dello Sport prima della partenza per i Paesi Bassi, prevista la mattina di lunedì 17. Una volta a Groningen – sede del girone che comprende anche Kazakistan, Finlandia e Slovenia – entro il 18, con l’esordio dell’Europeo previsto il 20 con la Finlandia, la Nazionale dovrà comunicare alla UEFA i 14 giocatori ufficiali, scremando l’elenco dai 16 in raduno a Salsomaggiore. I due calciatori in più resteranno comunque aggregati al gruppo della Nazionale per tutto il corso della competizione.

I CONVOCATI

Portieri: Dennis Berthod (Aosta 511), Stefano Mammarella (Futsal Pescara), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson)

Giocatori di movimento: Douglas Nicolodi (Olimpus Roma), Attilio Arillo (Napoli Futsal), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Murilo Ferreira (Futsal Pescara), Guilherme Gaio (Futsal Pescara), Matteo Esposito (Todis Lido di Ostia), Vincenzo Caponigro (Feldi Eboli), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Eduardo Alano Farias (Mouvaux Lille Metropole), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Guilherme Stringari (Kuwait Club), Cainan De Matos (Palma Futsal)

Staff – Tecnico Federale: Massimiliano Bellarte; Capo Delegazione: Luca Bergamini; Segretario: Fabrizio Del Principe; PCO: Giulio Massi; Assistente Allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medico: Nicola Pucci; MLO: Sebastiano Porcino; Addetto stampa: Matteo Santi; Fisioterapista: Vittorio Lo Senno; Fisioterapista: Diego Falanga



