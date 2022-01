Catania, donna lancia oggetti dal balcone: traffico bloccato VIDEO SHOCK

CATANIA – Vasi, una scala in metallo, un box per bambini: sono gli oggetti che una donna ha scaraventato giù dalla sua abitazione, al terzo piano di un palazzo all’angolo tra via Etnea e via Ingegnere. Il gesto, di cui ancora non sono chiare le motivazioni, è iniziato intorno alle 11:30, con la signora che, nuda, è andata avanti nello scaraventare qualsiasi cosa le capitasse a tiro.

Gli oggetti hanno danneggiato diversi mezzi parcheggiati sotto l’abitazione. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia e la Municipale.

(Alcune parti del video sono state oscurate a causa della nudità della donna)