Covid e scuole, De Luca: “A Messina chiuse fino al 23”

Il sindaco non fa un passo indietro

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, non fa un passo indietro. Conferma che le scuole resteranno chiuse dal 13 sino al 23 gennaio incluso, negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa a causa dell’aumento di contagi da Covid. E la decisione del governo regionale?

“Mi auguro Lagalla cambi idea”

“Mi auguro che l’assessore Lagalla cambi idea. L’Asp di Messina mi dice di non riaprire le scuole. Devo dare ascolto a Lagalla o ad Asp e al Comitato tecnico scientifico scientifico? Non ho nulla da aggiungere rispetto ai dati scientifici sui contaci. Le scuole a Messina non riaprono”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI