PALERMO – Altri 11.354 positivi in Sicilia (ieri erano stati 13.048). I nuovi casi di coronavirus sono stati scoperti grazie ai tamponi effettuati su 59.167 persone, mentre 24 ore fa i tamponi processati erano stati 62.875. I numeri di oggi portano l’incidenza dei test positivi al 19,1%., in calo rispetto al 23,4% di ieri. L’isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 39.683 casi. Gli attuali positivi sono 150.466 con un aumento di 9.543 casi. I guariti sono 1.785 mentre le vittime sono 26 e portano il totale dei decessi a 7.791.

Più ricoverati negli ospedali

Il bollettino diffuso dal ministero della Salute segnala un ulteriore peggioramento della situazione negli ospedali dell’Isola: mercoledì sera i ricoverati erano 1.441, oggi sono 1.463 (+22): di questi, 163 sono in terapia intensiva (due casi in meno rispetto a ieri). Oggi dall’ospedale di Partinico, nel Palermitano, la storia triste di due coniugi, morti a distanza di tre giorni l’uno dall’altro.

Il contagio nelle province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 2.927 casi, Catania 3.071, Messina 998, Siracusa 1.226, Trapani 594, Ragusa 840, Caltanissetta 797, Agrigento 737, Enna, 164.

I dati nazionali

A livello nazionale sono 184.615 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 196.224). Le vittime sono invece 316, mentre ieri erano state 313. Sono 2.323.518 gli attualmente positivi nel Paese, 101.458 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.155.645 e i morti 140.188. I dimessi e i guariti sono invece 5.691.939, con un incremento di 82.803 rispetto a 24 ore fa.

Oggi, intanto, sul fronte della scuola (QUI LA DIRETTA CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) è stato il primo giorno di Dad per molti studenti siciliani, ma non per tutti. Il fronte dei sindaci è spaccato; Palermo, Catania, Messina, Trapani e Agrigento hanno tenuto chiusi gli istituti. A Messina, però, già da domani si tornerà in presenza: a deciderlo è stato il Tar di Catania, accogliendo il ricorso di alcune famiglie contro l’ordinanza emanata dal sindaco Cateno De Luca. E nuovi ricorsi sono stati presentati anche contro le decisioni di Palermo e Agrigento.



