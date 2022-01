Assalto Cgil, ai domiciliari Bonanno Conti di Forza Nuova

Giuseppe Bonanno Conti, leader catanese del movimento neofascista di Forza Nuova, è finito agli arresti domiciliari per l’assalto alla sede di Roma della Cgil, lo scorso 9 ottobre. Bonanno Conti, catanese 1961, è una delle 18 persone accusate di quanto accaduto a margine di una manifestazione No green pass e no vax monopolizzata dal movimento di estrema destra. In manette, negli scorsi mesi, erano finiti i leader nazionali Roberto Fiore e Giuliano Castellino, oltre che il leader palermitano Massimiliano Ursino. Oggi, invece, una nuova misura cautelare ha raggiunto altre cinque persone, tra le quali il cittadino etneo.

Il provvedimento nei confronti di Bonanno Conti, così come gli altri, è stato emesso dalla procura di Roma che ha delegato la Digos capitolina. I reati contestati sono, oltre all’associazione, la devastazione e il saccheggio, nonché la resistenza con violenza perpetrata ai danni delle forze dell’ordine impiegate a contrastare i disordini. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito gli arresti domiciliari sia per il forzanuovista catanese sia per un esponente del movimento No green pass.

Le altre tre persone, tutte appartenenti a organizzazioni nate nel corso dell’emergenza pandemica, sono state raggiunte dall’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Bonanno Conti è attivissimo sui social network. Gestisce un canale Telegram a lui intestato e i suoi contenuti vengono ripubblicati sui canali di Forza Nuova Catania e Forza Nuova Sicilia. L’ultimo post su Twitter, invece, risale a ieri a pranzo: “Over 50: quindi andiamo verso le liste di proscrizione, seguirà deportazione dei resistenti? – scriveva in un tweet – Hitler e Mao a quanto pare erano dilettanti”. Con hashtag #resistenza. Il leader di Forza Nuova, naturalmente, fa riferimento all’obbligo vaccinale per le persone al di sopra dei 50 anni di età.



