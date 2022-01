Covid, sindaco di Terrasini chiede zona arancione o rossa: ‘Situazione seria’

Domani riaprono le scuole, ma il sindaco di Terrasini, nel Palermitano, Giosuè Maniaci, chiede l’istituzione della zona arancione o zona rossa. “Si torna in classe – dice – ma non per nostra volontà. Abbiamo spiegato a tutte le istituzione che la situazione non lo consentirebbe perché ancora registriamo forte incidenza settimanale di soggetti positivi con molti bambini coinvolti. Per questo chiediamo l’istituzione della zona arancione o zona rossa”. LEGGI ANCHE: Scuola e Covid, i Comuni che vanno in Dad

“I medici di base e i pediatri ci dicono che la situazione non consente l’apertura’

“Che la situazione è ancora seria ce lo dicono i medici di base, i pediatri anche i cittadini. Il governo nazionale, il governo regionale e il prefetto hanno precettato i sindaci e hanno deciso di riaprire tutte le scuole. Noi abbiamo a scrivere note ufficiali per ribadire una sorveglianza sanitaria per sapere qual è la reale situazione nel mio paese come negli altri paesi”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI