Messina, De Luca si è dimesso da sindaco

MESSINA – L’ora delle decisioni “irrevocabili”: Cateno De Luca si è dimesso. Il sindaco di Messina onora la sua promessa e lo fa con qualche giorno di anticipo. Nel documento che in queste ore circola a Palazzo si legge che “le motivazioni saranno rese note non oltre il sei febbraio”. Una nuova grana per il centrodestra siciliano alla luce dell’intenzione palesata più volte da De Luca di correre per diventare “il sindaco di Sicilia”. Una notizia che arriva nella giornata caldissima dell’incontro catanese tra Musumeci e Miccichè. I due adesso avranno un nodo in più da sciogliere.

De Luca ha firmato la nota di dimissioni alla rada San Francesco, dove prosegue la sua protesta, per manifestare il proprio dissenso contro la norma che prevede l’obbligo del green pass rafforzato per l’attraversamento dello Stretto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI