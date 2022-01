Green pass sullo Stretto, Miccichè a Messina: “E’ una follia” VIDEO

“E’ una follia quella alla quale stiamo assistendo. Nelle isole Eolie c’è stata la deroga per viaggiare anche con il tampone e per la Sicilia no. Dalla Lombardia al Piemonte, dal Lazio all’Abruzzo si può passare mentre dalla Sicilia e dalla Sardegna non è consentito mi chiedo quali sono i motiv. Il governatore della Campania De Luca ha detto che si devono aprire di nuovo i manicomi, forse ha ragione: stanno facendo delle norme che sembra quasi che il Covid stia colpendo più il cervello di qualcuno rispetto i polmoni”.

“La Regione non può fare molto”

A dirlo il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché che è al molo San Francesco a Messina a fare visita al sindaco Cateno De Luca che da tre giorni ha occupato il molo San Francesco come forma di protesta perché è necessario il super green pass per attraversare lo Stretto. De Luca ha anche dormito due giorni in una tenda agli imbarcaderi. “La Regione – prosegue Miccichè- non può fare molto. Tanto che lo stesso presidente Musumeci ha fatto un appello al ministro Speranza e al presidente del consiglio affinché risolvano loro la situazione. Non può fare nessuna ordinanza su un obbligo dello Stato. La cosa veramente folle è che da Ischia, Vulcano e Capri si può passare anche senza green pass rafforzato dalla Sicilia non è possibile, una disparità assurda.

