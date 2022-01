Parco dell’Etna, Ciancio: “Regione dice no ai bus turistici”

CATANIA – “Bus turistici, di dimensioni imprecisate, nelle piste forestali del Parco dell’Etna? La Regione dice ‘no’ e chiede all’ente Parco di revocare in autotutela l’autorizzazione rilasciata ai Comuni di Bronte e Maletto”. Lo rende noto la deputata regionale del M5S, Gianina Ciancio, che aveva sollevato la questione con un’interrogazione presentata all’Ars, lo scorso ottobre.

“Il Parco – si legge in una nota – aveva deciso di autorizzare la circolazione degli autobus proprio nelle aree a maggior tutela ambientale, tra le zone A (riserva integrale) e B (riserva generale), tra le quote 1.150 e 1.900 metri sul livello del mare. In risposta all’interrogazione, l’assessorato regionale Territorio e Ambiente ha adesso disposto la revoca dell’autorizzazione.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI