Covid Sicilia, 7.369 casi: 41 morti, tutti i DATI

PALERMO – Tasso di positività sostanzialmente stabile in Sicilia, dove i nuovi contagiati al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 7.369 (su un totale di 47.456 tamponi): si è passati quindi dal 15,7% di ieri al 15,5% di oggi. Il bollettino del ministero della Salute segnala altri 41 morti (ma soltanto 13 nella giornata di ieri) e 4.218 guarigioni. iL totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 8.377 La rincorsa del virus, seppur rallentata, continua: ad oggi 229.579 positivi (3.475 in più rispetto a ieri). L’isola è al nono posto per contagi. La tendenza all’aumento dei contagi è stata confermata oggi anche dal bollettino del dipartimento Asoe della Regione Siciliana.

Il quadro negli ospedali

Negli ospedali siciliani si contano 1.600 pazienti Covid, 15 meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 150. Palermo e Catania le province con l’incremento di positivi più consistente in 24 ore: rispettivamente 1.728 e 1.725. Questi i dati nelle altre sette province dell’Isola: Messina 1.011, Siracusa 802, Trapani 413, Ragusa 973, Caltanissetta 526, Agrigento 370, Enna, 186.

I dati nazionali

Al livello nazionale sono 155.697 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 389, mentre ieri erano state 426. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sono 1.039.756. Ieri erano stati 1.097.287. (Clicca qui per i dati completi).



