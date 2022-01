Sicilia, al via i contributi Covid alle imprese: come ottenerli BANDO

Contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti erogati da banche/intermediari finanziari in favore delle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ma anche in favore degli operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita Iva e per gli operatori economici che hanno avviato l’attività negli anni 2019 e 2020. LEGGI ANCHE: Sicilia, Irfis sblocca contributi Covid alle imprese

Interventi per 73 milioni

Si tratta di interventi finanziari programmati dalla Regione Siciliana nell’ambito del PO FESR 2014-2020, che prevedono l’erogazione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto: si tratta in tutto di 73 milioni di euro in favore di liberi professionisti e PMI operanti in Sicilia. Criteri meno stringenti per l’accesso ai finanziamenti agevolati, in particolare le novità riguardano la nuova soglia del fatturato 2019 che è stata innalzata da 40 mila euro ad 80 mila euro e la riduzione percentuale del fatturato del 2020 rispetto a quello del 2019 non più del 40% ma del 30%.

Come partecipare

Ecco la guida sulla procedura da effettuare per partecipare. Sul sito www.irfis.it è possibile scaricare il manuale utente con tutte le indicazioni per effetuare l’accesso tramite Spid e così inoltrare la domanda per usufruire delle agevolazioni. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI