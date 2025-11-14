Il protagonista è un 35enne tedesco, era in macchina con un catanese

CATANIA – Cerca di corrompere i poliziotti con 30 euro dopo essere stato trovato, insieme a un catanese, a bordo di un’auto rubata. Prima tenta anche di fornire false generalità. Un tedesco di 35 anni finisce così per essere denunciato dagli agenti. Tra le accuse figura anche l’istigazione alla corruzione.

L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine effettuato di notte. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno intimato l’alt a un’auto per effettuare le verifiche di rito.

I controlli della Scientifica

Il numero di targa è stato così inserito nella banca dati delle forze dell’ordine. L’auto risultava rubata a Trapani il giorno precedente. La proprietaria aveva presentato una regolare denuncia.

Gli agenti a quel punto hanno fatto scendere i due uomini a bordo: un catanese di 36 anni e un tedesco di 35 anni, residente da tempo a Trapani. A entrambi è stato chiesto di mostrare i documenti per consentire ulteriori controlli.

Il tentativo di corruzione

Il 35enne a quel punto avrebbe fornito generalità che non hanno convinto gli agenti. Per chiarire la situazione i due uomini sono stati portati negli uffici della Polizia Scientifica, dove sono state eseguite le verifiche sull’identità. Gli accertamenti hanno così rivelato la vera identità del tedesco.

A questo punto sarebbe scattato il tentativo di corruzione, con il 35enne che avrebbe offerto 30 euro agli agenti. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Per il tedesco sono scattate anche le accuse di aver fornito false generalità e istigazione alla corruzione.