A difesa della libertà, autonomia e indipendenza dell’Avvocatura

La lettera del presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia Giuseppe Di Stefano

3' DI LETTURA

In questi giorni l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia in rappresentanza dei 16 Consigli dell’Ordine degli Avvocati isolani e dei circa 24.000 avvocati ivi iscritti ha fortemente voluto organizzare un incontro di studio coinvolgendo gli Avvocati presenti nelle istituzioni pubbliche europee, nazionali, regionali e comunali con l’intento di riaffermare un concetto fondamentale non solo per l’Avvocatura ma per la collettività tutta e cioè l’intangibilità della libertà, autonomia ed indipendenza dell’Avvocatura.

Libertà, autonomia ed indipendenza dell’Avvocatura significa libertà, autonomia ed indipendenza della Giurisdizione e quindi libertà, autonomia ed indipendenza dei processi, dei diritti dei cittadini ed in ultima analisi liberta, autonomia ed indipendenza dei cittadini.

La nuova frontiera dell’oppressione, della tirannia, della dittatura è soggiogare a se la giurisdizione per ottenere “servigi di favore”.

Lo stiamo vedendo per ultimo in IRAN dove a seguito di processi sommari il regime ha impiccato giovani ragazzi che manifestavano per strada.

E sempre in Iran mercoledì scorso, è stato arrestato l’Avvocato Moammadalhi Kamifronzi (avvocato di 2 giornaliste arrestate in precedenza) che aveva denunciato di non potere incontrare le sue assistite né di potere accedere alle carte processuali.

Per non parlare della Turchia laddove l‘Associazione “Arrested Lawyers” evidenzia che dal 2016 ad oggi sono stati arrestati circa 1600 tra avvocati e giudici con la generica accusa di terrorismo, alla luce dell’assurdo principio che “gli avvocati che difenderanno persone accusate di Terrorismo non possono che essere dei terroristi”.

Ed ancora dell’Azerbaigian a cui è stata dedicata dal Consiglio Nazionale Forense l’ultima edizione della “Giornata degli Avvocati in pericolo nel mondo”, lo scorso 24 gennaio e di tanti altri paesi nel mondo ove la Giustizia è piegata al potere del piu forte.

Ed allora diventa importante tenere sempre alta la guardia, ricordare, studiare, dialogare criticamente, al fine di riaffermare sempre ed in ogni momento il fondamentale precetto che la libertà, l’indipendenza e la autonomia della Avvocatura e della Giurisdizione in senso ampio significa effettiva democrazia.

Come dicevo sopra, nei paesi totalitari e tirannici, la Giurisdizione è asservita al regime, gli Avvocati ed anche i Giudici, non sono liberi e quindi i diritti dei cittadini sono subordinati al volere del tiranno. E’ per questo che non dobbiamo dimenticare mai che parlare di libertà dell’Avvocatura significa parlare di libertà di vedere affermati i diritti di ciascuno e di tutti e quindi significa il ultima analisi parlare di democrazia.

Se un Avvocato non può esercitare la propria professione senza vincoli e senza limitazioni allora sono in pericolo i diritti in generale, il diritto del proprio assistito ad ottenere tutela ed in senso generale il diritto della collettività a vedere affermata la Giustizia

E se il diritto di ognuno di noi, di ogni cittadino a vedersi riconoscere giustizia giusta passa attraverso la libertà e la indipendenza degli Avvocati ecco il motivo per il quale gli Avvocati difendono e custodiscono con cura ed attenzione la propria autonomia, la propria autodeterminazione. Ciò accade in Italia ed in ogni altra parte del mondo. Ecco ancora il motivo per il quale l’Avvocatura da questi precetti non ha mai inteso né intenderà per il futuro deflettere o arretrare. Così facendo gli Avvocati saranno in grado di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di difensori dei diritti, di ciascuno e di tutti, e così facendo finiranno inevitabilmente con l’assumere una importante funzione sociale, al pari di analoghe importanti Istituzioni, e cioe finiranno col diventare anche Sentinelle di Democrazia, custodi della propria libertà, autonomia ed indipendenza ma anche della libertà, autonomia ed indipendenza della Collettività intera.