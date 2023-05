A Licata il ritorno di Angelo Balsamo, successo al primo turno

I risultati nell'Agrigentino

AGRIGENTO – Tante riconferme, alcune sorprese e grandi ritorni. Quattordici comuni della provincia di Agrigento hanno appena rinnovato amministrazioni e consigli comunali in questa tornata elettorale (LA DIRETTA CON TUTTI I DATI). In tredici di questi centri si votava con il sistema maggioritario e, nella sola Licata, con il proporzionale. Non ci sarà però bisogno del ballottaggio. Angelo Balsamo, con oltre il 60% delle preferenze, si impone al primo turno regalando al centrodestra una vittoria schiacciante. Netto il distacco dagli altri due candidati: Fabio Amato, del Movimento cinque stelle, e Angelo Iacona, della Democrazia cristiana. Per Balsamo si tratta di un ritorno alla guida del comune di Licata dopo l’esperienza del 2013.

Gli altri Comuni al voto

Negli altri tredici comuni chiamati al voto non sono mancante le sorprese e, in alcuni casi, la vittoria è arrivata al fotofinish. È il caso di Menfi, città italiana del vino 2023, dove è stato eletto Vito Clemente. Il neo sindaco ha avuto la meglio sullo sfidante Ludovico Viviani a margine di un testa a testa che lo ha visto trionfare con uno scarto di appena 78 voti. La novità a Castrofilippo si chiama Totò Gioacchino Baio che, con il 49,44% delle preferenze, viene eletto sindaco. Sconfitta per il primo cittadino uscente Badalamenti, che addirittura arriva dietro anche all’altra candidata Ilenia Dainotto. Stesso copione a Burgio, dove l’ingegnere Vincenzo Galifi, con il 50,66% delle preferenze, ha avuto la meglio sul sindaco uscente Francesco Matinella.

A Ravanusa, dove erano ben quattro i candidati, è stato eletto sindaco Salvatore Pitrola (35,29%), uomo scelto dalla Democrazia cristiana. Giuseppe Cacioppo è invece il nuovo sindaco di Sambuca di Sicilia grazie ai quasi duemila voti ottenuti (50,97%). Prende il posto di Leo Ciaccio. A San Giovanni Gemini la spunta Dino Zimbardo, eletto sindaco con il 41,35% delle preferenze. Netto il distacco dagli altri due candidati: Giovanni Miceli e Rito Compilato. Nel piccolo comune di Joppolo Giancaxio la novità si chiama Domenico Migliara, nuovo primo cittadino con il 69,73 %. Tante anche le riconferme. Alfonso Provvidenza, con oltre il 70% delle preferenze, ottiene il suo secondo mandato consecutivo a Grotte. “Sono felice e soddisfatto – ha affermato -, i cittadini grottesi hanno dimostrato ancora una volta di essere cittadini liberi”.

Secondo mandato consecutivo anche per Pino Spinelli, riconfermato sindaco di Calamonaci con l’83% dei voti; Salvatore Dazzo, eletto sindaco di Lucca Sicula con il 57,09%; Francesco Martorana, sindaco di Cianciana con il 63,18%; Angelo Tirrito, primo cittadino di Sant’Angelo Muxaro con il 59,01%. Riconferma anche per Francesco Cacciatore, eletto per la terza volta consecutiva sindaco di Santo Stefano Quisquina. Cacciatore, sindaco uscente, era l’unico candidato e il solo ​ avversario era il raggiungimento del quorum. Un problema che non si è mai di fatto palesato.