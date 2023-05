Tutti i risultati

2' DI LETTURA

PALERMO – Tutti i risultati delle elezioni amministrative in Sicilia, le percentuali dei sindaci e delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale – DIRETTA

PROVINCIA DI TRAPANI – I RISULTATI

11.05 – A Vita vince Giuseppe Riserbato: per lui il 53,03%. Giuseppe Renda si è fermato al 46,97%.

11.04 – Valderice conferma Francesco Stabile alla guida del Comune. Il sindaco uscente viene riconfermato con il 59,13% delle preferenze. Seguono Salvatore Di Gregorio (35,48%) e Giuseppe Maltese (5,4%).

11.03 – Carlo Ferreri è il nuovo sindaco di Santa Ninfa grazie al 50,84% dei voti. Sconfitto Giacomo Accardi, che ha ottenuto il 49,16%.

11.01 – Sconfitta per il sindaco uscente di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, che ottiene soltanto il 34,44%. Il nuovo sindaco è Francesco La Sala (65,56%).

11.00 – Carmelo Palermo guiderà il Comune di Poggioreale nei prossimi cinque anni. Per lui il 64,76% dei voti. L’avversario, Lorenzo Pagliaroli, si è fermato al 35,24%.

10.58 – Partanna vede il successo di Francesco Li Vigni, che ottiene il 52,43%. Sconfitto Antonino Zinnanti (47,57%).

10.57 – A Pantelleria successo per Fabrizio D’Ancona (38,33%). Seguono Angela Rosa Siragusa (36,58%), l’uscente Enzo Campo (22,28%) e Claudia Della Gatta (2,8%).

10.53 – Paceco saluta la vittoria di Aldo Grammatico, che arriva al 59,1%. Superato il competitor, Salvatore Bongiorno, che si è fermato al 40,9%.

10.51 – Fabrizio Fonte è il nuovo sindaco di Custonaci. Per lui il 66,85% dei voti. Sconfitto Vincenzo Monteleone (33,15%).

10.47 – Castellammare del Golfo premia Giuseppe Fausto, eletto sindaco con il 34,97%. Seguono l’uscente Nicolò Rizzo (29,09%), Carlo Navarra (26,14%) ed Enzo Borruso (9,81%).

10.43 -A Buseto Palizzolo successo per Francesco Poma, che con il 50,69% ha la meglio su Antonella Adragna (49,31%).

10.41 – A Trapani vince Giacomo Tranchida con il 42,45%. Seguono Maurizio Miceli (37,23%), Francesco Brillante (13,63%) e Anna Garuccio (6,69%). Questo il dettaglio delle liste: Noi con la Sicilia – Popolari e autonomisti 5,70%; Amo trapani 10,68%; Forza Italia 3,61%; FdI 6,33%; Miceli sindaco di Trapani 2,45; Rinnova Trapani 2,35%; Sud chiama nord 2,31%; M5s 4,12%; Trapani con Brillante sindaco 3,55%; La mia Trapani 4,09%; Trapani tua con Tranchida sindaco 8,72%; Noi Trapanesi con Tranchida sindaco 4,02%; Polis 6,15%; Trapani con coerenza 5,55%; I democratici 5,01%; Tranchida il sindaco per Trapani 6,5%; Insieme per la città 4,66%; Uniti per Trapani 5,16%; Idea List 4,04%; Trapani al centro 5,01%.