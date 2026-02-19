A Nicolosi la presentazione del libro di Maria Ausilia Elisabetta Parrinello

Il viaggio nella memoria di Maletto

NICOL0SI – Un pomeriggio dedicato alla memoria, alle radici e all’identità di una comunità. Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Nicolosi, sarà presentato il volume “Maletto: racconti di un paese, tra memoria e cuore” di Maria Ausilia Elisabetta Parrinello, edito da Carthago Edizioni.

L’iniziativa è promossa dal Kiwanis Club Etneo con il patrocinio delle istituzioni locali e rientra nell’impegno dell’associazione a favore della cultura e della valorizzazione del territorio. Il libro raccoglie storie ambientate tra gli anni ’70, ’80 e ’90, restituendo uno spaccato autentico della vita quotidiana, delle tradizioni e dei legami umani che hanno segnato la storia recente di Maletto.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti, e dell’assessore alla Cultura, Letizia Bonanno. Interverranno inoltre Angelo Corsaro, luogotenente governatore della Divisione 2, e Nunzio Spampinato, governatore eletto del Kiwanis Distretto Italia–San Marino, a testimonianza dell’attenzione del Kiwanis verso iniziative culturali di forte valore sociale.

Nel corso della serata, alcuni brani del libro saranno letti da Salvatore Tirendi, Giorgia Mineo, Rita Sanfilippo, Giuseppina Sanfilippo, Amanda Vitale e Sara Di Gregorio. Gli interventi musicali di Marisol Fichera e Carmen Bisicchia contribuiranno a creare un’atmosfera di ascolto e condivisione.

Sarà presente l’autrice, che dialogherà con il pubblico raccontando la genesi dell’opera e il profondo legame con la sua terra. L’evento si preannuncia come un momento di incontro tra letteratura e comunità, nel segno della memoria e della valorizzazione delle tradizioni locali.