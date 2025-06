A19, Schifani chiede chiarezza sui cantieri tra Altavilla e Bagheria

La richiesta ad Anas

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella sua veste di commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di riqualificazione dell’autostrada A19, ha richiesto ad Anas un aggiornamento puntuale sull’andamento dei lavori. La richiesta riguarda in particolare il tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria, attualmente interessato da importanti interventi di manutenzione sui viadotti Casteldaccia, Perriera, Cubo, Oleandri, San Leonardo e Sicilia.

Richiesta di verifiche sull’accelerazione dei lavori

La richiesta di Schifani segue l’ordinanza da lui firmata lo scorso 6 giugno con la quale invitava Anas a mettere in atto ogni possibile misura per alleviare i disagi alla circolazione. Il 9 giugno, Anas aveva manifestato l’intenzione di accelerare le lavorazioni e migliorare la gestione dei cantieri. Le disposizioni prevedevano di potenziare il personale e i mezzi in campo, attivare tre turni di attività e rispettare pienamente tutte le misure di sicurezza.

“È importante capire se queste disposizioni siano state effettivamente messe in pratica e con quali risultati, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei disagi agli utenti e il rispetto dei tempi previsti per il completamento delle opere”, ha dichiarato Schifani. Alcune segnalazioni, infatti, hanno evidenziato possibili ritardi nell’attuazione di queste misure. Per tale motivo, il presidente ha chiesto ad Anas di garantire un monitoraggio costante della situazione.

Riunione in Prefettura e apprezzamento per Anas

Nel pomeriggio di venerdì 27 giugno Schifani parteciperà a Palermo, in prefettura, a una riunione del tavolo tecnico dedicato all’emergenza A19. “Gestione trasparente e interventi efficaci sono elementi fondamentali perché il piano di riqualificazione dell’A19 possa andare avanti secondo le tempistiche stabilite, senza dimenticare le esigenze di mobilità dei cittadini e dei territori interessati”, ha sottolineato il presidente della Regione. Schifani ha inoltre espresso apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione finora dimostrate da Anas, ringraziando in particolare il neo amministratore delegato Claudio Andrea Gemme.

