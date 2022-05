Accoglie profuga ucraina, se ne innamora e fugge di casa

La storia di Tony Ganett e Sofiia Karkadym

PALERMO – Accoglie una profuga ucraina, se ne innamora. È accaduto nel Regno unito, esattamente a Bradford (West York) dove un padre ha lasciato moglie e due figli per una rifugiata ucraina che si era trasferita a casa loro solo dieci giorni prima.

I protagonisti della storia sono Tony Ganett (29 anni) e Sofiia Karkadym, fuggita dagli orrori della sua città natale, Lviv, all’inizio dell’invasione russa. Infine, protagonista della vicenda è Lorna, moglie 28enne di Tony Ganett. .

Tony, guardia giurata, si aveva avuto il desiderio di ospitare chi era rimasto senza casa. Non immaginava che dalla sua solidarietà sarebbe arrivato l’amore. Eppure è bastata una settimana per decidere di lasciare la sua compagna e i suoi figli per una nuova vita. “È iniziato tutto con il semplice desiderio di fare la cosa giusta e di mettere un tetto sopra la testa di qualcuno che ne ha bisogno, uomo o donna che fosse”, ha raccontato al The Sun. Dopo qualche giorno di presenza in casa la compagna ha avuto le avvisaglie che qualcosa non andasse e ha chiesto a Sofiia di lasciare la casa. L’uomo ha deciso di fare i bagagli con la ragazza ucraina. “Ci dispiace per il dolore che abbiamo causato, ma ho scoperto un legame con Sofiia che non ho mai avuto prima”, ha aggiunto Tony Ganett.

Tony e Sofiia si innamorano fin da subito. “Era ovvio fin dall’inizio che io e Sofiia ci eravamo piaciuti”, ha detto al The Sun. Come si sono capiti? “Parlo un po’ slovacco e non è dissimile dall’ucraino, quindi ho potuto farmi capire da lei nella sua lingua”. Un fattore che ha ingelosito la moglie. “Ha peggiorato le cose perché Lorna non sapeva di cosa stavamo parlando. Sofiia e io ci sedevamo e chiacchieravamo, bevevamo e guardavamo la TV con i sottotitoli in ucraino, a volte dopo che Lorna era andata a letto. Stavamo andando d’accordo brillantemente, ma a quel tempo non era altro che questo, anche se posso capire perché Lorna ha iniziato a provare gelosia e risentimento nei suoi confronti”.