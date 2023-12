Accusato di omicidio, libero dopo il Tso: ora è tornato in carcere

La decisione del gip

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Il gip di Termini Imerese ha disposto il carcere per Claudio Longo di 45 anni, accusato dell’omicidio preterintenzionale dell’ottantenne vicina di casa Francesca Chiavetta e di lesioni ai danni di altre tre donne dello stesso condominio in via Grecia, a Campofelice di Roccella.

L’uomo, affetto da una patologia mentale, era tornato a casa, dopo il trattamento sanitario obbligatorio senza alcuna misura restrittiva. Il suo rientro in assoluta libertà, nell’abitazione dei genitori, nel rione teatro della tragica aggressione contro le quattro donne aveva gettato nel terrore decine di famiglie. I residenti impauriti si erano rivolti al sindaco Giuseppe Di Maggio che aveva informato i carabinieri. Adesso, per Longo, è arrivata la misura cautelare in carcere