Garozzo e Nicotra si contendono la seconda piazza.

ACIREALE. C’è una certezza ad Acireale: quella che il candidato Roberto Barbagallo è davanti a tutti. Un vantaggio che, però, non basterà per risultare eletto al primo turno. Barbagallo si attesta, infatti, a circa il 34% delle preferenze (non verrebbe dunque raggiunto lo sbarramento del 40%).

Dietro di lui è un testa a testa tra Antonino Garozzo e Antonino Nicotra: uno dei due andrà al ballottaggio con Barbagallo.

Più staccato resta Francesco Fichera.

