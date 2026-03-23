 Acireale, consegnate 33 patenti di servizio alla Polizia Locale
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Acireale, consegnate 33 patenti di servizio alla Polizia Locale

A darne notizia è la CISL FP Catania
LAVORO
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ACIREALE – Dopo anni di attese, arrivano le patenti di servizio per gli operatori della Polizia Locale di Acireale. A darne notizia è la CISL FP Catania, che sottolinea il risultato ottenuto grazie a un lungo lavoro di confronto e interlocuzione istituzionale.

La consegna è avvenuta nei locali del Comando, dove 33 operatori aventi diritto hanno ricevuto il documento alla presenza del comandante Alfio Licciardello e dell’assessore Giuseppe Vasta.

Si tratta di un passaggio importante per l’attività operativa: la patente di servizio consente infatti agli agenti di guidare i veicoli in dotazione durante le attività istituzionali, migliorando l’efficienza e la rapidità degli interventi sul territorio. Il documento è regolato dal decreto del Ministero dell’Interno n. 246 dell’11 agosto 2004 ed è considerato uno strumento essenziale per le funzioni di polizia stradale.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della CISL FP Catania, Danilo Sottile: “Un risultato atteso da anni che rappresenta un riconoscimento concreto per gli operatori e contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dei servizi ai cittadini”.

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di valorizzazione del personale della Polizia Locale, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza ed efficienza sul territorio.

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