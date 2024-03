Acireale, in scena “La Grande Menzogna” di Claudio Fava

David Coco è il protagonista

CATANIA – David Coco e Claudio Fava saranno protagonisti lunedì 4 marzo, alle ore 18.30 all’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici in via Marchese di Sangiuliano ad Acireale. In scena David Coco vestirà i panni di Paolo Borsellino ne La Grande Menzogna, scritta e diretta da Claudio Fava, prodotto da Nutrimenti Terrestri di Maurizio Puglisi.

Il teatro si fa memoria e denuncia assolvendo ad una sua funzione primaria, il tutto grazie anche alla scrittura puntuale, dettagliata e accattivante di Claudio Fava. La “grande menzogna” è il furto di verità che il paese ha subito sulla morte di Paolo Borsellino, ridotta ormai a un garbuglio di menzogne, finti testimoni, amnesie, sorrisi furbi, processi viziati, infiniti silenzi e sfacciate, sfacciatissime menzogne.

E protagonista ne è lui, Borsellino: raccontato non più – come cento volte si è fatto – nell’agonia e nella morte, ma nella condizione risolta di chi non c’è più. E vuol riepilogare le cose accadute, con il divertito distacco di chi è ormai oltre e altrove.