Arresti domiciliari per un 59enne, accusato di detenzione illegale d'arma

ACIREALE – Disturbato dalla musica ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro un locale colpendo la cassa acustica esterna. E’ l’accusa contestata dai carabinieri a un 59enne di Acireale che è stato arrestato da carabinieri per detenzione illegale di arma da fuoco.

Nella sua abitazione militari dell’Arma hanno sequestrato un fucile calibro 12, una pistola calibro 38 special. E ancora, nove munizioni e 13 bossoli dello stesso calibro, verosimilmente quelli esplosi poco prima.

Le armi erano del padre

Le armi, è stato poi accertato, erano del defunto padre che le aveva denunciate ed erano custodite in un armadio blindato, dove c’erano un’altra pistola e altre munizioni. Le chiavi dell’abitazione dei quella casa erano in possesso di un fratello dell’arrestato, di 62 anni, che è stato denunciato.

L’arresto del 59enne è stato convalidato dal gip di Catania che ha disposto per lui la custodia cautelare ai domiciliari.