Acireale, quelle “importanti novità” che scuotono il centrodestra

Intanto, a Mascalucia si consuma lo strappo.

2' DI LETTURA

ACIREALE. “Una conferenza stampa per annunciare importanti novità”. Ma quali? Bocche cucite su quanto dirà nei prossimi giorni ai giornalisti Gianluca Cannavò, esponente di FdI attualmente in campo per diventare sindaco della città delle cento campane. Probabilmente ci sarà un annuncio che farà seguito a quanto è stato detto lunedì sera nel conclave meloniano convocato ad Acireale dai vertici del partito. Per questo c’è attesa.

Importanti novità

La linea sostenuto dal senatore Salvo Pogliese (segretario regionale per la Sicilia orientale di FdI) e da Alberto Cardillo (coordinatore provinciale) – secondo quanto appreso dal nostro giornale – è quella d’individuare una candidatura che possa andare bene anche alle altre anime del centrodestra. Una proposta inclusiva. In tale senso, quello di Cannavò, è un nome da vagliare assieme ad altri. Non l’unico.

La Forza Italia che fa capo al deputato Ars Nicola D’Agostino sosterrà invece la proposta di Roberto Barbagallo. Una proposta – secondo quanto appreso – che non soddisfa però i meloniani. E non solo per la rivalità storica con l’area che fa capo all’ex deputato Basilio Catanoso, ma anche per quella condanna in primo grado che potrebbe risolversi nell’immediata sospensione di Barbagallo una volta eletto, sulla scorta della controversa legge Severino.

Nel centrodestra acese si continuano dunque a vagliare le posizione di due personalità possibilmente inclusive che già conoscono la macchina amministrativa: Nino Nicotra e Nino Garozzo. Sul versante autonomista arriva, intanto, la proposta Turi Messina.

Strappo a Mascalucia

Fuori del territorio acese c’è da registrare lo scatto in avanti del sindaco di Mascalucia, l’architetto Vincenzo Magra, che ha pubblicato il manifesto elettorale. Sono sette i simboli di corredo. Fra questi: Prima l’Italia, il Quadrifoglio (movimento territoriale che fa capo al deputato leghista Luca Sammartino) e Forza Italia. Non c’è il simbolo di FdI. A quanto pare, infatti, Francesco D’Urso Somma ha deciso di sfidare il sindaco uscente e non ritirare una candidatura ritenuta d’inciampo sul tavolo del centrodestra provinciale.