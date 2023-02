Acireale, ripristinato il controsoffitto dell’ospedale

Alcuni pannelli nella nuova ala dell’Ospedale si erano staccati domenica mattina a causa delle finestre aperte e dei forti venti

CATANIA – Nel tardo pomeriggio di ieri è stato ripristinato il controsoffitto del corridoio per la percorrenza interna della nuova ala dell’Ospedale di Acireale. La nuova struttura nell’area sud-ovest del Presidio è stata realizzata con fondi del Piano regionale per l’emergenza Covid.

Domenica mattina, a causa di finestre aperte e dei forti venti, alcuni pannelli del controsoffitto modulare si sono staccati cadendo a terra. Le camere di degenze di Cardiologia, attualmente ospitate nel nuovo modulo, non sono state in alcun modo danneggiate. Né, tanto meno, la Terapia Intensiva che, peraltro, non è ancora operativa in quei locali.

Sul posto si è subito recato personale della Direzione medica del Presidio e dell’Ufficio Tecnico. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e sono state avviate le procedure per la sostituzione dei pannelli danneggiati. Nessun disservizio è stato creato all’utenza. Non si sono registrati danni a persone.