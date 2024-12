Acqua a Marsala, ordinanza del sindaco per il risparmio

Sarà valida fino a dicembre 2025

MARSALA (TRAPANI) – Acqua a Marsala: il sindaco Massimo Grillo ha firmato un’ordinanza per il “risparmio idrico e il razionale utilizzo dell’acqua potabile”, su richiesta dell’Autorità regionale di Bacino.

Il provvedimento impone ai cittadini di rispettare, fino al 31 dicembre 2025, i comportamenti riportati nel “Vademecum regionale” finalizzato alla riduzione dei consumi d’acqua.

L’ordinanza sull’acqua a Marsala

Tra i comportamenti raccomandati – spiega una nota del Comune – quelli di non utilizzare l’acqua potabile per irrigare e innaffiare le piante del proprio balcone o giardino nelle ore diurne, per lavare con modalità a getto continuo le auto, le aree di pertinenza, marciapiedi e piazzali, nonché per alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine domestiche.

L’ordinanza, inoltre, sensibilizza i marsalesi “a prestare attenzione anche a semplici comportamenti da seguire, nella consapevolezza che, ad esempio, un rubinetto lasciato aperto eroga mediamente 3 litri al minuto” .

“Il 40 per cento dell’acqua potabile – continua l’ordinanza – si utilizza per gli scarichi dei servizi igienici, per una doccia di 5 minuti sono necessari 60 litri di acqua e per riempire una vasca da bagno ne occorrono il doppio. Azionando lavatrice/lavastoviglie a pieno carico si risparmiano dagli 8 mila agli 11 mila litri all’anno”.

