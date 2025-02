Acqua a Palermo: razionamento sospeso a Cruillas e Partanna Mondello

La nota di Amap

PALERMO – Acqua a Palermo: Amap informa che, al fine di mitigare le problematiche connesse con le interruzioni di servizio verificatesi nei giorni scorsi in alcuni distretti di distribuzione della rete idrica, nella prima settimana di febbraio non sarà attuato il razionamento dell’erogazione idrica nei distretti Partanna-Mondello (previsto per domani, lunedì 3 febbraio) e Cruillas (previsto per martedì 4 febbraio).

Acqua a Palermo: la manutenzione

All’interno del distretto Partanna-Mondello si potranno comunque verificare disservizi localizzati alle utenze delle vie Atlante, Pandora e zone limitrofe a causa di lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica.

Ogni ulteriore dettaglio sarà disponibile sul sito di Amap ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).