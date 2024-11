Un acquazzone si è abbattuto su Palermo: strade inondate dalla pioggia

Disagi anche in provincia

PALERMO – Un forte acquazzone si è abbattuto su Palermo e alcune strade si sono trasformate in torrenti, soprattutto nella zona dell’università, in corso Calatafimi, via Pindemonte e via Pitrè.

Diversi gli allagamenti nella frazione balneare di Mondello. Disagi anche in provincia. A causa delle forti piogge, che hanno portato sulla strada fango e detriti, la statale 118 “Corleonese Agrigentina” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al chilometro 28, in località Corleone, in provincia di Palermo.

Gli operai dell’Anas stanno lavorando per sgomberare la carreggiata.