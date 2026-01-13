Addio a Maria Trizzino: fu il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella

Giorgio Trizzino: "Ha attraversato una stagione buia della nostra storia senza mai arretrare"

PALERMO – E’ morta Maria Trizzino, fu il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella. Aveva 96 anni. Si è spenta a Palermo, dove aveva sempre vissuto. A ricordarla è il nipote Giorgio Trizzino, ex deputato M5s e fondatore della Samot.

Il ricordo di Giorgio Trizzino

“Zia Maria è stata una donna forte e gentile, capace di coniugare fermezza e umanità, lealtà e discrezione. Ha attraversato una delle stagioni più buie della nostra storia senza mai arretrare, lasciando un segno profondo in chi l’ha conosciuta e stimata”.

Trizzino ricorda le parole con cui la zia descriveva quel periodo cupo, fatto di sofferenza, ma anche della forza di andare avanti. “Raccontava che, nei giorni successivi all’uccisione di Piersanti Mattarella, entrando ogni mattina a Palazzo sentiva il peso di un’assenza che riempiva le stanze. Eppure diceva: “Il lavoro va fatto bene, proprio adesso”.

Dolore e coraggio

“In quella frase – prosegue – c’erano tutto il suo dolore e il suo coraggio: la scelta di non cedere, di servire le istituzioni anche quando farlo costava immensamente. Spesso crediamo che alcune persone siano immortali, ma poi ci scontriamo con la dura e dolorosa realtà. Mia zia rappresenta la nostra identità, la nostra storia. La sua vita resta una testimonianza luminosa di servizio, fedeltà ai valori democratici e amore per la Sicilia e per il Paese”.