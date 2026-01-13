 E' morta Maria Trizzino: fu capo di gabinetto di Piersanti Mattarella
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Addio a Maria Trizzino: fu il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella

Giorgio Trizzino: "Ha attraversato una stagione buia della nostra storia senza mai arretrare"
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – E’ morta Maria Trizzino, fu il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella. Aveva 96 anni. Si è spenta a Palermo, dove aveva sempre vissuto. A ricordarla è il nipote Giorgio Trizzino, ex deputato M5s e fondatore della Samot.

Il ricordo di Giorgio Trizzino

“Zia Maria è stata una donna forte e gentile, capace di coniugare fermezza e umanità, lealtà e discrezione. Ha attraversato una delle stagioni più buie della nostra storia senza mai arretrare, lasciando un segno profondo in chi l’ha conosciuta e stimata”.

Trizzino ricorda le parole con cui la zia descriveva quel periodo cupo, fatto di sofferenza, ma anche della forza di andare avanti. “Raccontava che, nei giorni successivi all’uccisione di Piersanti Mattarella, entrando ogni mattina a Palazzo sentiva il peso di un’assenza che riempiva le stanze. Eppure diceva: “Il lavoro va fatto bene, proprio adesso”.

Dolore e coraggio

In quella frase – prosegue – c’erano tutto il suo dolore e il suo coraggio: la scelta di non cedere, di servire le istituzioni anche quando farlo costava immensamente. Spesso crediamo che alcune persone siano immortali, ma poi ci scontriamo con la dura e dolorosa realtà. Mia zia rappresenta la nostra identità, la nostra storia. La sua vita resta una testimonianza luminosa di servizio, fedeltà ai valori democratici e amore per la Sicilia e per il Paese”. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI